Katja Schuurman vindt ideale trouwjurk: 'Freek houdt van decolleté'

Ze trouwt pas in 2019, maar heeft nu al haar ideale trouwjurk gevonden. Katja Schuurman koos vanavond in een bloedstollende aflevering van Say Yes To The Dress haar sexy trouwoutfit uit.

Schuurman stapt samen met haar 14 jaar jongere Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk in het huwelijksbootje. 'De jurk moet niet te strak zijn. Ik wil de hele avond kunnen dansen', zei Schuurman eerder tegen RTL Boulevard. Ook zegt ze niet op hoge hakken te willen trouwen. 'Het moet gewoon fijn zitten.'

Lees ook: Katja Schuurman maakt eindelijk trouwdatum bekend

Toch heeft manlief ook wensen. 'Freek houdt wel heel erg van decolleté', vertelde de bruid. Dat is dan ook gelijk terug te zien in de foto's van de trouwjurk, die Katja op Instagram zette. De keuze is uiteindelijk gevallen op de linker jurk.

Al eerder getrouwd

Het is overigens niet de eerste keer dat Katja trouwt. In 2006 stapte ze met Thijs Römer in het huwelijksbootje, het liep alleen niet goed af. Dat met Freek alles beter is mag duidelijk zijn. 'Als ik Freek zie gaat alles in mijn lijf wat met seks te maken heeft direct aan', zei Katja eerder bij Edwin Evers op Radio 538.