Ajax in Champions League na gelijkspel tegen Kiev

Ajax mag zich gaan opmaken voor de Champions League. Na de 3-1 thuis, waren er in de return tegen Dinamo Kiev geen doelpunten meer nodig. En het bleef ook 0-0. Voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 doet de club weer mee in de Champions League.

Hoewel Dinamo Kiev stevig aan de wedstrijd begon was het al snel Ajax dat de overhand had. Al vroeg in de wedstrijd kreeg de ploeg van Erik ten Hag een penalty. Matthijs de Ligt werd binnen de 16 meter onderuit getrokken, Tadic verzaakte vervolgens te scoren. De bal belandde op de paal.

Kansen, kansen, kansen

In de eerste helft kreeg Klaas-Jan Huntelaar twee levensgrote kansen. Het zijnet en de keeper van Kiev zaten de spits in de weg. Ook in de tweede helft regende het kansen, maar geen enkele werd benut. Een vrije trap van Hakim Ziyech raakt nog de lat.

Aankomende donderdag wordt er geloot. Dan wordt duidelijk wie Ajax gaat treffen in de groepsfase van de Champions League.