Schoten gelost in De Baarsjes: 'Hoorde een kogel langszoemen'

In de Van Speijkstraat in De Baarsjes is gisteravond geschoten. Buurtbewoners hebben daar rond half twaalf naar eigen zeggen drie knallen gehoord.

Volgens een getuige zijn de schoten gelost door twee jongens op een scooter. Wie het doelwit was, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is er voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Een getuige zag het gebeuren. 'Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Maar toen hoorde ik een kogel langs mijn hoofd zoemen en toen wist ik dat het foute boel was," zegt hij terwijl hij een fluitend geluid nadoet.'Het waren twee jongens op een scooter.'

De politie heeft lang onderzoek gedaan en vond daarbij een verdwaalde kogel die in een auto terecht was gekomen. Deze auto is voor onderzoek meegenomen.