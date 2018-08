Ajax-fans in extase na behalen Champions League

Het was negentig minuten lang nagelbijten voor de fans die gisteren in café Kuijper naar Ajax keken. Maar ondanks dat het 0-0 bleef, hadden de supporters toch reden tot juichen. Ajax gaat de Champions League in.

'Ik had wel gewoon een goal gewild, maar dit is fucking flex. Teampie is on point gewoon, teampie is on point,' aldus een uitzinnige supporter. Spannend was het wel voor de fans in het café. 'Godverdomme. Ik vond het spannend man, maar we mogen niet klagen. 0-0 is oké. We gaan door en we pakken die miljoenen. Daar gaat het om toch?'

Dat Ajax na drie jaar afwezigheid weer actief is in de Champions League maakt de supporters vooral trots. 'Ajax mag naar de groepsfase. Het is lang niet bereikt dat ze in de groepsfase van de Champions League zitten. Het is een hele eer om daar te mogen zijn en daar ben ik trots op', aldus één van hen.

Ajax bereikte de groepsfase van de Champions League door uit in Kiev 0-0 te spelen tegen Dinamo Kiev. Dat was genoeg omdat er vorige week in Amsterdam met 3-1 werd gewonnen.