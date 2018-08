Donny van de Beek: 'We hadden veel meer goals moeten maken'

Ajax staat voor het eerst sinds seizoen 2014/2015 weer in de Champions League. Er werd niet gescoord gisteren tijdens de wedstrijd tegen Dinamo Kiev en de 0-0 was ook voldoende. Donny van de Beek heeft geen verklaring voor de 0 op het scorebord.

'Hij wilde er gewoon niet in', verklaart de middenvelder achteraf. 'Ik weet niet wat het was, maar misschien omdat we ook heel veel energie in de wedstrijd gooiden, je net die scherpte voor de goal niet had. We hebben wel goed gespeeld, maar we hadden veel meer goals moeten maken.'

Verder is Van de Beek vooral blij dat hij de Champions League heeft gehaald. 'Niet normaal. Met alle jongens, vooral de jonge jongens, hebben we het er veel over gehad. Het was toch wel iets wat we heel graag wilden. Geweldig.' Achteraf was het uiteraard groot feest in de kleedkamer. 'Iedereen ging los. Iedereen was gek vandaag.'

Frenkie de Jong is ook van mening dat zijn club in de voorrondes goed heeft gespeeld. 'We hebben geen wedstrijd verloren in de voorrondes, dus dat is goed. Deze hadden we wel moeten winnen, maar uiteindelijk maakt het niet uit, want we zitten er in', zegt de 21-jarige talent. 'Over het algemeen waren we de betere ploeg en hadden we wel een paar goals mogen maken denk ik.'