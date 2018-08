Ramkraak op tabakswinkel in Frederik Hendrikbuurt

Een tabakswinkel in de Hugo de Grootstraat is vannacht het doelwit geweest van ramkrakers. Zij gebruikten een vermoedelijk gestolen auto om de voorgevel kapot te rijden.

Dat gebeurde rond drie uur, de daders ramden met een donkere auto de entree van het pand. Via de voordeur konden zij vervolgens naar binnen waar een tas vol sigaretten en shag is gestolen. Ook richtten zij in de winkel een ravage aan.

Vijf keer ingebroken

Doordat het alarm van de winkel was afgegaan, was de politie snel ter plaatse maar de daders waren gevlucht. Het is overigens niet de eerste keer dat de winkel is overvallen. Volgens de eigenaresse is er al eerder een keer ingebroken en al vijf keer sprake geweest van een gewapende overval.

De zaak is, nadat de eigenaresse de hele nacht heeft opgeruimd, vanochtend gewoon opengegaan.