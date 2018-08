LeBron James gespot in Conservatorium Hotel: 'Hij is heel aardig'

Het Conservatorium Hotel had gisteren wel een hele bijzondere gast op bezoek. Niemand minder dan LeBron James zat in het hotel rustig aan zijn ontbijt.

De beste basketballer van de wereld werd in het hotel gespot door een vrouw uit zijn thuisland Amerika. Vol verbazing stuurde zij daarop een bericht naar haar zoon. 'Ontbijt met LeBron. We stonden net met hem in de lift. Hij is heel aardig.'

So my mom met Lebron today in the elevator of her hotel in Amsterdam, then ended up at the table next to him @ breakfast pic.twitter.com/iuZph5241f