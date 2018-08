Vuurwapen gevonden in auto bij controle op de Dam

Bij een verkeerscontrole van de politie op de Dam is zondagmiddag een vuurwapen aangetroffen in een auto. Eén van de inzittenden sloeg te voet op de vlucht, maar kon even later door agenten worden opgepakt.

Waarom de auto rond 16:00 uur aan een verkeerscontrole werd onderworpen, is niet bekend. Wel zegt een woordvoerder van de politie dat er tijdens de controle een situatie ontstond waarop een vuurwapen werd gezien.

De politie besloot daarop met getrokken wapens de personen aan te houden. Eén inzittende zag dat niet zitten, en sloeg te voet op de vlucht. Ter hoogte van Magna Plaza kon hij toch worden aangehouden. De twee andere inzittenden werden direct bij het voertuig al ingerekend.

De politie tast nog in het duister waarom in het voertuig een vuurwapen lag. De drie verdachten zitten nog vast.