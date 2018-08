VVD wil einde aan boete bij verlies of diefstal van rijbewijs

De VVD wil een einde aan de boete die mensen krijgen bij verlies of diefstal van een rijbewijs.

Wie in de stad zijn of haar rijbewijs verliest, door vermissing of diefstal, betaalt bovenop de standaardkosten van 38,00 euro voor een nieuw rijbewijs ook 44,00 euro extra aan zogenoemde legeskosten. De totale kosten voor een nieuw rijbewijs bij vermissing of diefstal bedragen in Amsterdam dus 82 euro.

In veel gemeentes geen extra kosten

Uit onderzoek van het programma Radar blijkt dat de helft van de Nederlandse gemeenten geen extra kosten in rekening brengt bij vermissing of diefstal van een rijbewijs. Amsterdam daarentegen vraagt met 44 euro aan extra kosten zelfs meer dan de wettelijk toegestane kosten voor een standaardaanvraag voor een rijbewijs van 38,99 euro.

Hiermee staat deze stad in de landelijke top vijf als het gaat om hoogte van de extra kosten die in rekening worden gebracht. 'Een twijfelachtige eer', zegt VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk.

Onrechtvaardig

De VVD spreekt van een onrechtvaardige boete en roept het college dan ook op hiermee te stoppen. De Grave-Verkerk: 'In 2014 heeft de Tweede Kamer de soortgelijke extra kosten voor het verlies van een ID-kaart of een paspoort afgeschaft. In navolging daarvan hebben veel gemeenten de vergelijkbare 'rijsbewijsboete' ook afgeschaft.'