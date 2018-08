PvdA: 'Airbnb moet betalen voor gebruik buurthuis De Havelaar'

De PvdA is verbolgen over het feit dat Airbnb vanavond gratis gebruik mag maken van buurthuis De Havelaar in de Kinkerbuurt. 'Deze bijeenkomst lijkt op een voortzetting van de reclamecampagne die Airbnb onlangs startte', zegt fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Airbnb benadrukt dat de avond georganiseerd is in samenwerking met de buurt zelf.

Vanaf 18:00 uur is er een bijeenkomst voor Airbnb-hosts en buurtbewoners in buurthuis De Havelaar. De ruimte wordt door eigenaar Combiwel gratis aangeboden aan de verhuursite, omdat de bijeenkomst het dialoog tussen buurtbewoners zou bevorderen.

Coalitiepartij PvdA ziet dat anders. 'Ontmoeting tussen Amsterdammers is cruciaal voor een stad waarin we elkaar kennen en ons met elkaar verbonden voelen. Daarom is het zo belangrijk dat daar toegankelijke voorzieningen voor zijn en het is goed dat de gemeente die subsidieert. Dit initiatief is echter niet vanuit bewoners maar vanuit Airbnb zelf', aldus Mbarki.

'Verbondenheid door Airbnb neemt af'

Mbarki vindt het daarnaast interessant om te lezen dat Airbnb verbondenheid in de buurt ook belangrijk vindt. 'Zeker omdat bedrijven als Airbnb er voor zorgen dat die verbondenheid juist afneemt. Gebruikers veroorzaken vaak overlast en woningen worden duurder en daardoor minder toegankelijk', zegt de fractievoorzitter.

De PvdA denkt dat ook dat de bijeenkomst niets minder is dan een voortzetting van de reclamecampagne van Airbnb. Airbnb is een paar weken geleden een campagne begonnen om het imago wat het bedrijf heeft te verbeteren. Zo werden er onder andere ingezonden brieven van hosts in kranten gepubliceerd. Dat leverde het bedrijf veel kritiek op.

Airbnb moet betalen

Het gratis verhuren van de ruimte is de PvdA vanwege al het bovenstaande een doorn in het oog. De partij vindt dan ook dat er gewoon een rekening voor het gebruik van het buurthuis moet worden gestuurd naar Airbnb.

'Geen onderdeel van een campagne'

In een reactie laat Airbnb weten dat de bijeenkomst op initatief van de hosts in de buurt zelf is georganiseerd. Het bedrijf benadrukt dat het evenement absoluut geen onderdeel is van een campagne. 'We ondersteunen het zodat er een dialoog in de wijk ontstaat.'