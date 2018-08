Geen duidelijkheid over afzender 'steunoproep Syrië-strijders'

De politie weet nog altijd niet van wie de foto met een kalasjnikov, handgranaat en briefje met de tekst 'vergeet ons niet' komt.

Dat meldt het stadsbestuur na vragen van Forum voor Democratie. De foto ging begin mei rond, AT5 ontving hem van twee verschillende jongeren uit Oost. 'Onze Salam uit Idlib (stad in Syrië, red.). Aan de broeders van Amsterdam-Oost. Vergeet ons niet in jullie dua (smeekbede, red.)', stond op het briefje te lezen.

De gemeente heeft de bewuste foto naar de politie doorgestuurd. 'Onderzoek naar de herkomst van de foto heeft geen resultaat opgeleverd.' Zelf heeft de gemeente overigens geen onderzoek gedaan, 'omdat dit niet haar bevoegdheid is'.

Anonieme mail

Het stadsbestuur laat verder weten dat er op de Stopera anonieme e-mails zijn binnengekomen over radicalisering in Oost. Het gaat waarschijnlijk om e-mails die ook op de website Geenstijl verschenen. 'Er is op verschillende manieren getracht contact te krijgen met de anonieme mailer maar dat is niet gelukt', stelt het stadsbestuur.

Politie en jongerenwerkers zouden zich niet in de inhoud van de anonieme e-mails herkennen. Wel hebben 'sommige mensen uit het netwerk' tegen de gemeente gezegd dat ze zich zorgen maken over de 'eenzijdige aandacht in de media'.