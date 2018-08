Drie aanhoudingen na liquidatiepoging medewerker Spy City

Een arrestatieteam heeft vanmiddag drie mannen aangehouden voor de poging tot liquidatie van een medewerker van spyshop Spy City, gistermiddag in Westpoort. De verdachten werden gepakt bij een woning in Slotermeer.

De recherche kwam de mannen op het spoor nadat de vermoedelijke vluchtauto werd aangetroffen op de A.A.H. Strijckenkade in Slotermeer. Een verdachte kon in de omgeving van de woning worden aangehouden. Twee anderen werden in de tuin gepakt.

De 31-jarige medewerker uit Alkmaar was doelwit van een liquidatiepoging. De dader probeerde het slachtoffer eerst neer te schieten. Omdat het wapen weigerde, werd er op de man met het vuurwapen ingeslagen. Hij ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

De drie verdachten zitten in volledige beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie geeft om die reden ook geen leeftijden of woonplaats van de verdachten vrij.

De politie kwam de vluchtauto, een grijze Audi Q5, op het spoor met behulp van een Burgernetmelding.