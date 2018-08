Keurmerk voor kleine ondernemingen: 'Zo'n sticker alleen helpt niet'

Vandaag kreeg de 250ste winkel van Amsterdam het keurmerk 'De Goede Zaak', bedoelt om kleine ondernemingen een hart onder de riem te steken. Het is echter de vraag in hoeverre het keurmerk, dat zich uit via een sticker op de winkelruit, ook daadwerkelijk helpt.

Winkelstraten zoals De 9 Straatjes zijn ongekend populair bij bezoekers en bewoners van de stad, maar dat is niet altijd zo geweest. Volgens Yet ten Hoorn van De Goede Zaak is het succes van dit soort straten vooral te danken aan unieke, lokale ondernemingen. 'Dat zijn de pioniers, die hebben gezorgd dat dit soort gebieden ontwikkelen'.

Kleine ondernemingen onder druk

De ondernemingen hebben het echter moeilijk in de stad. De huurprijzen zijn hoog en potentiële klanten weten de winkels niet altijd goed te vinden. Grote winkelketens nemen de plek van de lokale winkels over. Om de lokale winkels onder de aandacht te brengen, werd het keurmerk 'De Goede Zaak' in het leven geroepen. De sticker op het winkelraam weet echter niet altijd klanten te trekken.

'Het is heel klein, en valt ook niet echt op', zegt Ton Verdegaal van Dutch Accents. Zijn kunstgalerie in de Berenstraat kreeg vandaag het 250ste keurmerk. 'Het is moeilijk in te schatten wat dit uit gaat maken. Iedereen die hier binnenkomt is meegenomen.'

Lees ook: Keurmerk tegen monocultuur in winkelstraat: 'Leuke winkels weer zichtbaar maken'

'Sticker alleen helpt niet'

Dat geldt ook voor papierwinkel Vlieger op de Amstelstraat. Zij kregen drie maanden geleden het allereerste keurmerk, maar moeten nog steeds aanpoten. 'Zo'n sticker alleen helpt denk ik niet', aldus Mick Lemminga van Vlieger. 'Ik hoop dat het initiatief uiteindelijk wel werkt, maar vooralsnog merk ik het niet'.

Dat begrijpt Ten Hoorn ook. 'Het zou fantastisch zijn als er ineens een hele rij klanten voor zijn deur staat, maar zo werkt het niet. Je moet gewoon bouwen'.

De ondernemers met het keurmerk kunnen binnenkort dan ook extra online aandacht verwachten.