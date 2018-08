Noussair Mazraoui kiest voor Marokkaans elftal

Noussair Mazraoui is eruit: hij kiest voor het Marokkaanse elftal. De back was zowel bij Nederland als Marokko welkom. Ronald Koeman had eerder een gesprek met de Ajacied in Zeist.

'Meneer Koeman heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij voor mij had. Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan', zegt Mazraoui tegen De Telegraaf.

'Mijn land'

'Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land', benadrukt de 20-jarige speler tegen de krant. De keuze zou voornamelijk gemaakt zijn omdat Mazraoui in zijn jeugd enkel uitkwam voor het Marokkaanse elftal.

Op 8 september voetbalt Marokko weer. In de Afrika Cup is Malawi dan de tegenstander. Mazraoui zit dan dus bij de selectie.