Ook Amstelveen wil zelfbewoningsplicht tegen huizenbeleggers

Ook Amstelveen wil de strijd aangaan met speculanten die in grote aantallen woningen opkopen. Door de investeerders komen Amstelveense woningzoekenden niet meer aan bod of worden zij geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. Via een pakket aan maatregelen hoopt de gemeente de woningmarktproblemen het hoofd te bieden.

Het Amstelveense college wil voor nieuwe koopwoningen een zelfbewoningsplicht opleggen om beleggers van de huizenmarkt af te houden. Ook in Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar een dergelijke maatregel. Afgelopen juli riep Amsterdam samen met een aantal andere grote wereldsteden de hulp van de Verenigde Naties in om huizenbeleggers te bestrijden.

Prijscategorie

Daarnaast wil de gemeente Amstelveen via bestemmingsplannen sociale en middeldure huurwoningen bouwen die voor langere langere tijd in die prijscategorie blijven. Sociale huurwoningen moeten voor minimaal tien jaar en in het middensegment minimaal twintig jaar in die prijscategorie worden verhuurd.

Leegstand

Om leegstand tegen te gaan gaat Amstelveen werken met een Leegstandsverordening voor kantoren en woningen. Eigenaren van kantoorgebouwen moeten voortaan contact opnemen met de gemeente als hun kantoor zes maanden leegstaat. In overleg met de gemeente moeten zij zelf met ideeën komen om leegstaand aan te pakken, bijvoorbeeld door het ombouwen tot jongerenhuisvesting.

We Are Here kraakte afgelopen zomer een leegstaand Amstelveens kantoorpand. De gemeente wist de ongedocumenteerden via de rechter uit het pand te zetten.