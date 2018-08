Beursaandeel Ajax op hoogtepunt door Europese successen

Het behalen van de groepsfase van de Champions League is niet alleen een sportief succes, ook economisch profiteert de club enorm van de 0-0 gisteravond tegen Dynamo Kiev. Het aandeel van de NV Ajax stond vanochtend op een recordhoogte.

Dat geeft economisch journalist Erik Rezelman aan tegenover AT5. 'Vanochtend even 13,20 euro per aandeel. Dat maakt Ajax 240 miljoen euro waard!'. De hoge waarde van Ajax is naar verluidt grotendeels te danken aan het feit dat de club komend seizoen eindelijk weer Champions League gaat spelen. Dit levert Ajax tientallen miljoenen op.

Ajax ging in 1998 in de beurs, maar die beursgang was niet altijd even succesvol. 'Toen Van der Vaart bij Ajax speelde (2000-2005, red.) was de beurskoers drie euro', aldus Rezelman. 'Afgelopen jaren hebben ze het dus fantastisch gedaan.'

Het is de vraag of Ajax-fans net zo hard staan te juichen voor het economische succes als voor de sportieve prestaties van de Amsterdammers. 'Geld interesseert me echt geen ene malle moer', reageert Kale, bekend van Kale en Kokkie. 'Zoals Jaap van Praag al zei: "Kapitaal hoort op het veld te staan". In dit geval is dit ook zo, dus laat ze het meteen maar verzilveren dan.'