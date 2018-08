Ook PSV in Champions League: wat zijn de gevolgen voor Ajax?

Gisteren plaatste Ajax zich in Kiev al voor de groepsfase van de Champions League, vanavond volgde PSV. De Ajacieden moeten niet alleen de eer delen met de Eindhovenaren, ook financiëel heeft dit gevolgen voor Ajax.

Dit heeft alles te maken met het marktaandeel dat Nederland heeft in de televisierechten van de Champions League. De wedstrijden in het kampioenenbal zijn altijd een garantie voor kijkcijfers: zo keken er in Nederland gisteren al 1,7 miljoen naar Kiev-Ajax. Door dit marktaandeel krijgt Ajax nu al 2,5 miljoen euro aan televisiegelden. Als PSV vanavond was uitgeschakeld, was dit echter zes miljoen geweest.

Overigens hoeven de Amsterdammers nog steeds niet op een houtje te bijten: VI berekende dat Ajax meer dan 42 miljoen op mag strijken. Hiermee heeft de club de peperdure transfers van Dusan Tadic (11 miljoen) en Daley Blind (16 tot 20 miljoen) meteen weer terugverdiend. Afhankelijk van de prestaties kan dit bedrag nog verder oplopen. Ajax krijgt namelijk 2,7 miljoen per overwinning, negen ton per gelijkspel en nog eens 9,5 miljoen als het overwintert in de Champions League.

Lees ook: Beursaandeel Ajax op hoogtepunt door Europese successen

Coëfficiëntenlijst

Bovendien is de zege van PSV niet alleen maar slecht nieuws voor Ajax. Het succes van de Eindhovenaren betekent extra punten voor Nederland, dat nu stijgt naar de elfde plaats op de Coëfficiëntenlijst. Hierdoor zou het in de toekomst weer kunnen gebeuren dat de kampioen van de Eredivisie 'gewoon' gegarandeerd is van een Champions League-plek.

Loting

Tegen wie Ajax (en PSV) uit zal komen in de Champions League, zal morgenavond bekend worden. Om 18:00 uur start de loting. Ajax zit in Pot 3, en zou dus in een poule kunnen komen met Real Madrid, Manchester United en Internazionale. Maar een loting met Lokomotiv Moskou, FC Porto en AEK Athene is ook mogelijk.