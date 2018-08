Eerste zand gespoten voor 85 miljoen kostend Strandeiland van IJburg

Strandeiland wordt het grootste eiland van IJburg. Op maar liefst hondervijftig hectare moeten uiteindelijk twintigduizend mensen gaan wonen. Er wordt al sinds 16 juli zand gespoten in het - nu nog - IJmeer, maar vandaag is het officiële startschot van de aanleg.

Er wordt ruim acht miljoen kubieke meter zand gebruikt om het eiland uit de grond te stampen. Omgerekend zijn dat bijna 230.000 vrachtwagens. Dit zand komt uit het IJsselmeer en is losgekomen bij het verdiepen van de vaargeul tussen Urk en Den Oever.

Naar verwachting kan er vanaf 2022 worden gebouwd op het Strandeiland. Er komen eengezinswoningen, appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. De in totaal 8000 woningen zullen op z'n vroegst in 2032 bewoonbaar zijn.

Een eiland zonder woningen

De nieuwe aanwinst van de eilandengroep in het IJmeer is onderdeel van IJburg 2. Het Centrumeiland, waar nu woningen op gebouwd worden, hoort ook bij deze fase. Die wijk is naar verwachting in 2025 gereed.

De tweede fase van IJburg wordt afgesloten met het Buiteneiland. Wanneer dit laatste eiland wordt opgespoten is nog niet bekend. Buiteneiland zal niet worden bebouwd en wordt een natuur- en recreatiegebied.

Verplaatsing Blijburg

Het Strandeiland stond eerst bekend als het Middeneiland. De naam is veranderd omdat het eiland een groot stadsstrand krijgt. Daarnaast zijn er meerdere kleinere natuurstrandjes verdeeld over het eiland.

Waar nu paviljoen Blijburg zit zullen woningen worden gebouwd. Dat strand zal dus verdwijnen. Het strandpaviljoen sluit op 1 oktober haar deuren.

Tram 26

De twintigduizend aanstaande bewoners van het Strandeiland moeten straks kunnen rekenen op betrouwbaar openbaar vervoer en dat is bij het huidige IJburg nog wel eens een probleem. De enige verbinding om het eiland op te komen is vooralsnog tram 26. Begin dit jaar werd bekend dat er 330 miljoen euro is uitgetrokken voor extra openbaar vervoer op IJburg, mede door de komst van het Strandeiland.

Tram 26 gaat op den duur worden doorgetrokken naar het nieuwe eiland en er zullen meer trams op dit traject gaan rijden. Daarnaast wil het stadsbestuur nieuwe bus- of tramverbindingen met een halte op Zeeburgereiland. Zo wordt IJburg ook met Oost verbonden.

Gebrek aan voorzieningen

IJburgers van het eerste uur hadden veel kritiek op hun eigen wijk. Zo waren er in het begin maar heel weinig voorzieningen op het eiland. Om die fout niet te herhalen zegt de gemeente in het plan voor het Strandeiland te zorgen voor 'tijdig gerealiseerde school-, maatschappelijke- en sportvoorzieningen'.

Het eind van project IJburg

Het nieuwe eiland wordt aangelegd door twee bedrijven: Boskalis en De Vries en Van der Wiel. Het project kost in totaal zo'n 85 miljoen euro.

In 2010 leek de realisatie van de tweede fase van het project ver weg, simpelweg omdat het geld op was. Maar nu het spuiten van het vijfde eiland begint, zet de stad weer een grote stap richting het originele IJburgplan uit 2006.

De gemeente viert de start van de aanleg met het evenement Landmaken Strandeiland. Hier kunnen geïntereseerden vandaag informatie over het nieuwe eiland inwinnen.