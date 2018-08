Geen reclameposters voor 'Mein Kampf' in de stad

Het was zeventig jaar lang verboden, maar volgende week ligt Adolf Hitlers boek Mein Kampf in de winkel. 'Je kunt uiteraard geen reclameaffiches voor dit boek in de stad ophangen', zegt de uitgever. 'We moeten hier prudent mee omgaan.'

Op 5 september verschijnt Mijn Strijd, de Nederlandse versie van het beruchte boek. 'Het is het boek met de slechtste reputatie ter wereld', zegt Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus in De Telegraaf. Het gaat om een wetenschappelijke editie van het boek, waarbij de nazipropaganda voorzien is van hedendaags commentaar. In Duitsland was het boek al een succes.

Niets fout

Volgens Spijkers is het 2000 bladzijden dikke boek 'duidelijk niet bedoeld om haat te zaaien'. Hij geeft ook uit Het Achterhuis van Anne Frank uit. 'Maar is dat een reden om Mein Kampf níet te doen, nu het op deze manier kan? Ik heb nog overwogen om de opbrengst te doneren aan een goed doel, voor het geval mensen het een schande zouden vinden dat er geld aan wordt verdiend. Maar dat voelt verkeerd. We doen niets fout. Het getuigt toch ook van durf, om dit boek na al die jaren uit te geven?'