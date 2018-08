Ajax-trainer Ten Hag wil een extra spits hebben

Erik ten Hag wil Ajax nog gaan versterken met een extra spits. 'In de Champions League heb je twee goede centrumspitsen nodig', zegt de trainer in een interview met De Telegraaf.

De spits moet dan wel op korte termijn worden gehaald. Morgenavond sluit de transfermarkt. 'Als we ons op bepaalde posities kunnen versterken, zal ik daar zeker naar kijken en met de directie over in gesprek gaan. We zullen dat niet nalaten.'

Blessure Dolberg

Ten Hag wil vooral op zoek naar een extra spits, omdat hij nog amper heeft kunnen beschikken over de geblesseerde Kasper Dolberg. 'Op het moment dat ik bij Ajax tekende kreeg ik de mededeling dat hij geblesseerd was geraakt en sindsien heb ik nauwelijks over hem kunnen beschikken. En ja, in de Champions League heb je wel twee goede centrumspitsen nodig', zegt de Ajax-trainer tegen de krant.

'CL is reden om te blijven'

Vanwege het behalen van de Champions League verwacht Ten Hag niet dat er nog spelers zullen vertrekken bij Ajax. 'Ik denk dat plaatsing voor de Champions League ook reden voor de spelers is om bij Ajax te blijven, want je ziet dat er iets moois aan het groeien is.'

Wie de extra spits zou moeten worden, komt tijdens het interview met De Telegraaf niet aan bod.