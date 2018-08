Motor en auto botsen in Amsterdamse Bos

Een motorrijder is donderdagochtend rond 9.00 uur in botsing gekomen met een auto in het Amsterdamse Bos. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Meerlaan.

De motorrijder werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet dusdanig gewond dat hij mee moest naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.