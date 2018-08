Enorme betonnen blokken tegen overlastgevende ouders

Foto: Foto via AT5 Whatsapp (06 5119 0938)

Foto: Foto via AT5 Whatsapp (06 5119 0938)

Bewoners van de Admiralengracht keken dinsdag gek op toen er opeens allemaal betonnen blokken op de stoep stonden.

De enorme dingen zijn bekend als anti-terreurmaatregel in de binnenstad, maar blijken in De Baarsjes een ander doel te dienen. Er is op de Admiralengracht regelmatig overlast van wildparkerende ouders die hun kinderen naar school brengen. En nu de scholen volgende week weer beginnen, wil de gemeente de ouders aanpakken.

'Om het foutparkeren tegen te gaan zullen deze week, voor de komende twee maanden, anti-parkeerblokken worden geplaatst', zegt een woordvoerder. 'Naast het plaatsen van blokken wordt als proef een "kiss and ride" ingericht voor de school.'