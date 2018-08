Vurnon Anita tekent bij Willem II

Vurnon Anita keert terug in de Eredivisie. De oud-Ajacied gaat spelen voor Willem II.

Dat meldt het AD vandaag. Anita speelde ruim honderd wedstrijden voor Ajax en won twee keer de landstitel. In 2012 maakte hij de overstap naar Newcastle United in Engeland, maar mocht daar na vijf jaar transfervrij vertrekken. Na een weinig succesvol seizoen bij Leeds United keert hij dit seizoen terug in Nederland.

De inmiddels 29-jarige Anita speelde drie interlands voor Oranje. In Tilburg wordt hij nog medisch gekeurd, daarna zal hij gepresenteerd worden als nieuwe aanwinst.