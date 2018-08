Internationale tech-school Ironhack opent vestiging in de stad

De internationale tech-school Ironhack opent een nieuwe 'campus' in Amsterdam. Cursisten worden op de school binnen negen weken klaargestoomd voor een baan als webdeveloper.

Er is een tekort op de arbeidsmarkt aan bijvoorbeeld UX- en UI-designers. Voor elke cursist staan er meerdere vacatures open. Na de opleiding van negen weken zijn de cursisten klaar voor de arbeidsmarkt, claimt Ironhack.

Amsterdam als Europese tech-hoofdstad

Amsterdam is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden als tech-stad binnen Europa. Volgens Ironhack is de stad zelfs de Europese digitale hoofdstad aan het worden. In de regio Amsterdam zitten zo'n zeshonderd tech-bedrijven, waarvan er 170 hun Europese hoofdkwartier in de stad. Vandaag nog werd bekend dat Panasonic haar hoofdkwartier van Londen naar Amsterdam verhuist vanwege de Brexit.

Bootcamps van negen weken

Volgens het van oorsprong Spaanse Ironhack sluiten de huidige opleidingen niet aan op de praktijk. Studenten zouden onvoldoende worden voorbereid op de nieuwere tech-functies zoals UX-designer of webdeveloper. De tech-school wil in dit gat springen door studenten binnen negen weken om te scholen door middel van bootcamps. De eerste cursussen starten al in oktober.

Behalve binnenkort in Amsterdam, is heeft Ironhack scholen in onder meer Madrid, Parijs, Berlijn, Mexico-Stad en Miami.