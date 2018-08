Ajax begint poulefase met thuiswedstrijd tegen AEK Athene

Ajax speelt op woensdag 19 september de eerste groepswedstrijd in de Champions League. Ajax neemt het dan in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen AEK Athene. De wedstrijd begint om 18.55 uur.

Op dinsdag 2 oktober wacht de moeilijke uitwedstrijd in München, die wedstrijd begint om 21.00 uur. Op 23 oktober speelt Ajax om 21.00 uur thuis tegen de derde tegenstander: Benfica.

Lees ook: Ajax versloeg alle tegenstanders in groepsfase Champions League al eerder

Laatste wedstrijd tegen Bayern München

Op 7 november is Benfica weer de tegenstander, maar dan in Lissabon. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Op 27 november is Ajax opnieuw weg van huis en is AEK de tegenstander in Athene. De wedstrijd aldaar begint om 18.55 uur. De afsluiter van de poulefase is op 12 december om 21.00 uur. Ajax ontvangt dan Bayern München.

De speeldata en tijden zijn nog onder voorbehoud. De kaartverkoop voor de thuiswedstrijden begint aanstaande zaterdag om 10.00 uur.

Ajax trainer Erik ten Hag gaf vanavond al aan blij te zijn met de poule: 'Het is een prachtige loting met perspectief'.