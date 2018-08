Vijfde explosief in maand tijd: 'handgranaat' gaat af in Diemen

Bewoners van flat Beukenhorst in Diemen zijn zich vannacht rot geschrokken. Rond 03.30 uur ontplofte op één hoog een explosief voor de deur van een appartement.

De ramen van de woning waar het explosief afging en van de huizen er omheen zijn gesprongen. Wonderbaarlijk genoeg raakte er niemand gewond.

Volgens ooggetuigen zou het gaan om een handgranaat. Er zijn in de buurt van de explosie namelijk scherven gevonden van wat lijkt op een handgranaat. De politie is nog volop bezig met het onderzoek.

Het explosief is al het vijfde dat deze maand in de stad gevonden wordt of af is gegaan. Eerder werd er een handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat en lag er op dezelfde dag een explosief bij een pand op de Johan Huizingalaan. Ook horecagelegenheden Marovaan en Vleminckx waren later het doelwit.

Het is niet de eerste keer dat er een explosie plaatsvindt bij flat Beukenhorst. Drie jaar geleden werd het gebouw getroffen door een gasexplosie.