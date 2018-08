Vrouw meerdere malen gestoken bij straatroof Reigersbos

Een 24-jarige vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag het slachtoffer geworden van een steekpartij. Ze werd meerdere malen gestoken. De verdachte had het gemunt op haar tas.

Het slachtoffer zou ten tijde van het incident op het grasveldje aan de Tongerenstraat lopen toen een onbekende man haar tas wilde pakken. Dat lukte in eerste instantie niet, waarna het incident uit de hand liep. De dief stak haar meerdere malen en ging er vervolgens vandoor in de richting van het Holendrechtplein.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar medische toestand was kritiek.

De politie laat weten dat het gaat om een lange, donker getinte man van ongeveer 2 meter lang. Hij droeg een zwarte pet, een zwarte jas en witte sneakers. Ook had de verdachte een opvallend grote neus. De tas van de vrouw is alsnog meegenomen door de dief. De politie doet onderzoek.