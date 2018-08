Twee gewonden bij steekpartij in woning Transvaalbuurt

Twee mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan het Transvaalplein in Oost. Het zou gaan om een man en een vrouw.

Rond 2.00 uur 's nachts hoorden buurtbewoners een harde gil. Vervolgens rende de man naar buiten en vroeg hij buren om een ambulance te bellen. 'Overal bloed', zou hij hebben gezegd. Daarop schakelden omwonenden de politie in.

Bij de steekpartij liep de man hoofdletsel op en raakte de vrouw zwaargewond. De man is ter plekke behandeld en aangehouden als verdachte. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het met haar gaat.