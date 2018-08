Ambulancepersoneel gewond bij aanrijding met jeep

Op de kruising van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan zijn vanochtend rond 4.30 uur een jeep en een ambulance op elkaar geknald.

Hoe het ongeluk naast het VUmc heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Aan de schade is wel te zien dat de twee auto's hard op elkaar zijn gebotst. De ambulance had geen patiënt aan boord en reed niet met spoed.

Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn de bestuurder van de jeep, de bestuurder van de ambulance en een verpleger.