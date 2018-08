VVD wil bodycams voor handhavers

De VVD wil dat naast de politie, ook gemeentelijke handhavers bodycams gaan dragen. De kleine camera's nemen alles op.

Volgens de liberalen werkt zo'n camera deëscalerend, en is dus goed voor de algemene veiligheid van de stad. In andere gemeenten wordt al langer getest met bodycams voor handhavers, maar Amsterdam is nog niet zo ver.

Wel wordt er al maanden getest met bodycams voor agenten. Dat gebeurt in het kader van een tweejarige proef.

Dat zo'n lichaamscamera deëscalerend werkt is bewezen in Breda en Hoorn, meldt raadslid Rik Torn. De VVD'er dient het voorstel vandaag in. Handhavers krijgen een steeds belangrijkere rol, zo stelt Torn in het voorstel. Door het tekort aan agenten, zijn het vaak de handhavers die moeten overtredingen moeten voorkomen, bestrijden en beboeten. Maar dat loopt vaak uit op agressie.

Ook verwijst Torn naar de VS en het VK, waar de politie op grote schaal met bodycams werkt. De VVD wil dat een derde van de gemeentelijke handhavers zo'n camera draagt voor ten minste twee jaar als proef. Daarna moet gekeken worden of het voor altijd ingezet kan worden.