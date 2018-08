Studenten en vluchtelingen laatste redmiddel in strijd tegen lerarentekort

Om het groeiende lerarentekort tegen te gaan, komt de gemeente met extra maatregelen voor het komende schooljaar. Er worden ambtenaren, studenten en statushouders ingezet om bij te springen. Dit is hard nodig omdat er nog driehonderd vacatures voor leraren open zijn in de stad.

Uit een steekproef die door de gemeente afgelopen week is gehouden, blijkt dat de meeste scholen nu goed zitten. Hier was wel behoorlijk wat kunst- en vliegwerk voor nodig. Zo zijn er klassen samengevoegd en worden er parttimers en onderwijsassistenten ingezet. Wél hebben de scholen aangegeven dat er geen rek in hun lerarenbestand zit. Bij bijvoorbeeld een griepgolf zullen veel leerlingen zonder docent zitten.

Daarop heeft de gemeente besloten om extra maatregelen te nemen. 'Het lerarentekort is een crisis, want het raakt de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heb ik ook mijn eigen ambtenaren gevraagd bij te springen indien nodig', laat wethouder Onderwijs Marjolein Moorman weten.

In de zomer is de gemeente een pool gestart met ambtenaren. Hierin zitten ambtenaren in die kunnen invallen als dat nodig is, maar ook ambtenaren die geen lesbevoegdheid hebben en kunnen worden ingezet om niet-lesgevende taken uit handen te nemen van leraren.

Daarnaast zullen er meer studenten voor de klas komen. Opleidingen hebben aangegeven dat studenten die in de eindfase van hun opleiding zitten genoeg kennis en kunde hebben om les te geven. De gemeente gaat hier nu, in overleg met de opleidingen, gebruik van maken.

Ook gaat de gemeente het komende schooljaar vijftien hoogopgeleide statushouders een traject aanbieden waarmee ze worden voorbereid op een baan in het voortgezet onderwijs. De meeste van hen zullen daarna wiskundeles gaan geven.