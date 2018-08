Jeugdbescherming voert actie: 'Wachttijd soms wel twee jaar'

Te weinig tijd, te veel bureaucratie en een te hoge werkdruk. Volgens Jeugdbescherming Amsterdam wordt de zorg voor kinderen en gezinnen steeds verder ondermijnd. Ze gaan daarom actievoeren.

Aanstaande maandag gaan medewerkers van Jeugdbescherming Amsterdam daarom naar Den Haag om te demonstreren. Dat doen ze met naar verwachting zo'n tweeduizend andere jeugdzorgwerkers.

Wachtlijst vier maanden

Een gezin heeft hulp nodig voor de oudste zoon, hij is continu stoned en spijbelt van school. De situatie is zo onhoudbaar dat hij uit huis moet worden geplaatst. In het gezin zijn nog vijf andere kinderen, er is al veel gebeurd en de moeder staat er alleen voor. Ze heeft hulp bij de opvoeding nodig, maar kampt ook met psychische problemen.

De Jeugdbescherming wil dat de zoon zo snel mogelijk thuiskomt, maar dan moet de moeder wel eerst hulp krijgen om escalatie te voorkomen. De wachtlijst is voor haar minstens vier maanden.

Nieuwe Jeugdwet

Het is zomaar een situatie bij een van de gezinnen die Petra vanuit Jeugdbescherming begeleidt. Als gezinsmanager zorgt ze ervoor dat kinderen en hun ouders die kampen met problemen bij de juiste instanties terechtkomen.

Maar dat gaat steeds moeilijker. 'Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 - waarbij de zorg vanuit het Rijk is overgeheveld naar de gemeente - groeien de wachtlijsten alleen maar.'

Groot gebrek aan crisisbedden

Zo moet een jongere die hulp nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen omdat het thuis niet meer gaat, maar liefst twee jaar wachten op zogeheten kamerbegeleiding. 'Dus als een kind op zijn zestiende uit een gezin knalt, kan hij of zij pas met achttien jaar hulp krijgen. Waar laat je zo'n jongere in die periode? Tegen dat soort muren loop je op', vertelt Petra.

'Ook is er een groot gebrek aan crisisbedden voor kinderen. Als er twee kinderen uit een gezin moeten, het laatste wat we willen maar soms kan het niet anders, dan willen we niet dat die uit elkaar gaan. Maar dat gebeurt nu wel.'

'Iedereen heeft te weinig mensen'

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeente was juist bedoeld om dit soort situaties terug te brengen. Door middel van wijkteams moest de zorg persoonlijker en op maat gemaakt worden. 'Dat is een proces en dat is nog volop in ontwikkeling,' stelt Petra.

'Maar ondertussen is de vraag hoog en stroomt het niet door, zodat alles vastloopt. De grootste fout is dat er tegelijkertijd met de transitie flink bezuinigd is, 450 miljoen. Jeugdzorgland heeft niet de kans gekregen om het goed te organiseren. Iedereen heeft te weinig mensen, iedereen heeft wachtlijsten. Daardoor stokt het', aldus Petra.

Ze hoopt dat de manifestatie van maandag ervoor gaat zorgen dat er geld bijkomt. 'We willen tijd voor de kinderen en het gezin. Ik kan er nu heel machteloos van worden. En boos en verdrietig.'

'Meer kwaliteit voor kinderen'

Uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn komt naar voren dat bijna dertig procent van de werknemers in de jeugdzorg de werkdruk als te hoog ervaart. Er is dan ook een grote actiebereidheid, vertelt Nico Hees, een van de initiatiefnemers van de demonstratie. 'We willen in Den Haag een signaal afgeven dat er nu echt iets moet gebeuren. We willen meer kwaliteit leveren voor de kinderen en daarvoor hebben we meer tijd nodig. Dan kan ons werkplezier ook weer terugkomen.'

'Natuurlijk, stress hoort bij dit werk, maar als de reden is dat je de hulp gewoon niet georganiseerd krijgt, is dat heel frustrerend,' vertelt Petra. Zij probeert dit soms zelf maar te compenseren.

'Ik krijg op mijn flikker'

'Laatst kwam er een gezin in crisis bij ons, daar moest meteen iets gebeuren. Maar bij spoedhulp waren geen mensen, het kon in de vakantietijd drie weken duren voor er iemand kon komen kijken. Dan ga ik zelf. Als ze het horen krijg ik op mijn flikker, maar ik heb het wel gedaan om de eerste rust te creëren.'

Bij Jeugdbescherming Amsterdam wordt inmiddels wel samen met de gemeente gewerkt aan een pilot waarbij gezinsmanagers tien gezinnen begeleiden in plaats van veertien. 'Zo kunnen we betere kwaliteit leveren', vertelt gezinsmanager Marian.

Minimaal 750 miljoen nodig

De pilot loopt nog, maar tot dusver is haar ervaring positief. 'We blussen minder brandjes en hebben meer oog voor de structuur van het gezin. En dat hoeft de gemeente zeker niet meer te kosten. Want als wij meer tijd hebben voor een gezin, kunnen we sneller betere kwaliteit leveren en zijn we ook sneller weer weg.'

Volgens FNV Zorg & Welzijn is minimaal 750 miljoen euro extra nodig voor de jeugdzorg. Dit bedrag bestaat uit de bij het invoeren van de Jeugdwet bezuinigde 450 miljoen en 300 miljoen extra om de huidige wachtlijsten het hoofd te bieden. Minister Hugo de Jonge is nu van plan 108 miljoen euro te investeren.