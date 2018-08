Amsterdamse Apache-piloot krijgt vandaag hoogste militaire onderscheiding

De Amsterdamse Roy de Ruiter krijgt vandaag de hoogst mogelijke militaire onderscheiding. Koning Willem-Alexander overhandigt de 37-jarige Apache-piloot de Willems-Orde. Slechts drie nog levende mensen hebben die onderscheiding.

De ceremonie vindt plaats op het Binnenhof in Den Haag. De Amsterdammer verdient volgens Defensie de onderscheiding voor 'heldhaftige daden in de periode dat Nederland verantwoordelijk was voor de militaire inzet in de provincie Uruzgan'.

Zo heeft De Ruiter zich met zijn gevechtshelikopter volledig ingezet voor de mannen en vrouwen op de grond. Volgens Defensie waren zijn daden heldhaftig, maar De Ruiter zelf vindt het logisch. Voor hem zijn de soldaten op de grond de echt dappere militairen.

Marco Kroon

De 37-jarige militair weet niet voor welke acties hij precies wordt beloond. Dat wordt vanmiddag door de koning zelf bekendgemaakt.

Maar een paar nog levende militairen dragen de Willems-Orde. Het gaat om Marco Kroon, Gijs Tuinman en nog een aantal nationale en internationale militaire eenheden.