Vliegmaatschappij United gaat ook direct vliegen naar 'techstad' Amsterdam

Goed nieuws voor de Amerika-reizigers onder ons, en dan vooral zakenlui. Vliegmaatschappij United heeft het vizier gericht op onze stad, en wil het monopolie van KLM en Delta doorbreken door ook directe vluchten aan te bieden van en naar San Francisco.

Volgens de vliegtuigmaatschappij lijken de twee steden op elkaar en is Amsterdam een bijzonder belangrijke tech-bestemming in Europa. Nu is Delta, samen met partner KLM, de hoofdleverancier van directe zakenvluchten in de richting van de Amerikaanse westkust. United wil daar echter verandering in krijgen en gaat vanaf 2019 consequent vliegen tussen de twee steden.

'Amsterdam-San Francisco is een enorme zakenmarkt voor United, veelal om de grote hoeveelheid tech-werknemers die heen en weer vliegen. Wij hebben een krachtige basis in San Francisco om deze passagiers op te vangen', aldus Patrick Quayle, vicepresident van United, tegenover het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Duur

Voor de 'normale' vakantie-passagier is zo'n directe vlucht nog ver weg. Een ticket kost nu bijna 2.100 euro. Vermoedelijk wordt dit bedrag lager zodra United ook gaat vliegen, maar duur zal het vrijwel zeker blijven.

Overigens kan de vakantieganger ook voor een luttele 600 euro vliegen naar San Francisco. Nadeel: je moet overstappen op Reykjavik en eten aan boord zit niet inbegrepen.