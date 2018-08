Overval op New West Inn in Osdorp

Rond 5.30 uur vanochtend heeft een persoon een overval gepleegd op het New West Inn hotel in Osdorp.

Op dat moment was de nachtportier aanwezig in het hotel aan de Reimerswaalstraat. Hij heeft de politie ingeschakeld. Of de verdachte iets heeft buit gemaakt is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek bij het hotel. Ze kijken de camerabeelden na en zijn daarnaast op zoek naar getuigen.