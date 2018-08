Spyshop Westpoort na liquidatiepoging gesloten door burgemeester

Spy City, een spyshop in Westpoort, is op last van burgemeester Halsema per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Bij de winkel aan de Moezelhavenweg vond afgelopen dinsdag een liquidatiepoging plaats.

Het beoogde doelwit was een medewerker van de spyshop. Aanvankelijk wilden de liquidatieplegers hem neerschieten, maar het wapen weigerde. Hierna is de man in elkaar geslagen en zwaargewond achtergelaten.

'Door het geweldsincident is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord', zo valt te lezen in de verklaring van de gemeente.

De dader ging er daaarna vandoor in een grijze Audi Q5. Die vluchtauto is inmiddels gevonden en door de politie in beslag genomen. De politie kwam de Audi op het spoor met behulp van een Burgernetmelding. De wagen wordt onderzocht, er zijn drie personen aangehouden.

31-jarige man uit Alkmaar

Het 31-jarige slachtoffer uit Alkmaar ligt nog steeds in het ziekenhuis en is herstellende van zijn zware verwondingen.