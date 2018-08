Aanhoudingen voor mislukte liquidatie spyshop gefilmd

Twee verdachten die zijn aangehouden voor de mislukte liquidatie bij de spyshop in Westpoort blijken een erg jong stel. De inval in hun woning is gefilmd door getuigen.

Op de beelden, die woensdagmiddag gemaakt zijn, is te zien dat het arrestatieteam van de politie een woning aan de Burgemeester van Leeuwenlaan in Nieuw-West binnenvalt. Ook is te zien dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoek doet in de woning, waar in ieder geval een wapen werd aangetroffen. Het is onduidelijk of dit het wapen is dat gebruikt werd bij de mislukte liquidatiepoging dinsdag.

De woning is ondermeer in gebruik door de 17-jarige verdachte die ter plaatste werd aangehouden. Zijn 18-jarige vriendin werd later ook aangehouden in de zaak. De twee hebben een eenjarig zoontje dat nu bij een familielid verblijft. De derde verdachte die vastzit in de zaak, en vandaag voorgeleid wordt, is een oom van de minderjarige jongen.

In de gefilmde woning hield de politie in totaal twee verdachten aan. Een derde verdachte werd gepakt in de tuin. Een van deze drie mannen werd al snel vrijgelaten, maar de 18-jarige vrouw is later alsnog aangehouden. Daardoor zijn er nu alsnog drie verdachten die vastzitten in de zaak.

Liquidatiepoging

De politie kwam de verdachten op het spoor toen de vluchtauto aangetroffen werd op de A.A.H. Strijckenkade in Slotermeer. De drie verdachten zitten in volledige beperking. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op een 31-jarige medewerker van Spy City. De spyshop is vandaag gesloten door burgemeester Halsema.