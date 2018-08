Frenkie de Jong definitief bij selectie Oranje

Frenkie de Jong is definitief onderdeel van de selectie van het Nederlands elftal. De Ajacied is geselecteerd voor de duels met Peru en Frankrijk. Het is de eerste keer voor De Jong.

De wedstrijd tegen Peru is overigens de laatste van veteraan Wesley Sneijder. Hij stopt ermee tijdens zijn 134ste interland.

Enkele dagen later speelt het Nederlandse elftal op zondag 9 september tegen wereldkampioen Frankrijk in Parijs. Andere Ajacieden die door bondscoach Ronald Koeman zijn geselecteerd zijn Donny van de Beek, Daley Blind en Matthijs de Ligt.