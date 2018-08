Drie gewonden bij steekincident CS, politie schiet op verdachte

De politie heeft even na 12.00 uur schoten gelost bij een steekincident op het Centraal Station. Verschillende hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om hulp te verlenen. Er zijn drie gewonden, waaronder de verdachte.

Het incident vond plaats in de westtunnel van het station. Een getuige vertelt dat het vermoedelijk gebeurde in de rij bij de informatiebalie van de NS, midden in de tunnel. De dader zou een dertiger zijn, vertelt een omstander. Een van de slachtoffers lijkt een toerist die in zijn hand was gestoken.

De politie heeft geschoten om de verdachte te stoppen. Volgens de politie zijn twee gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden en ook overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen wat het motief van de verdachte is. Met alle scenario's wordt nog rekening gehouden. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen.

Op slot

Het station zit deels op slot. Spoor 4 en 5 is afgesloten en het gehele tramverkeer op het Stationplein ligt stil. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang.

In de tunnel doet de politie onderzoek naar een achtergelaten tas en fiets (met fietstassen).