Bloemist zag steekincident CS: 'Slachtoffer helemaal onder bloed'

De eigenaar van een bloemenwinkel in het Centraal Station was vanmiddag getuige van het steekincident dat daar plaatsvond. Hij zag van dichtbij hoe twee slachtoffers werden neergestoken en de verdachte vervolgens werd neergeschoten door de politie.

'Op een gegeven moment hoorden we een hoop paniek. Toen hoorden we de schoten van de politie en toen kwam er een derde jongen die ook gewond was bij ons de winkel in. Die zat helemaal onder het bloed. Hij liep terug de hal in en viel toen neer. Toen moesten wij ook de winkel verlaten', aldus de bloemist.

Lees ook: Drie gewonden bij steekincident CS, politie schiet op verdachte

De bloemist heeft ook de dader gezien. 'De dader werd neergeschoten door de politie. Die lag later voor de HEMA. Ik heb geen idee wat voor een jongen dat was. Ik heb hem wel zien liggen, maar geen idee wat voor iemand het was. Wij moesten snel die winkel uit en je denkt dan toch eerst aan jezelf. Zal mij een worst wezen wie daar ligt.'

Oorzaak is nog onduidelijk

De man zag dat de steekpartij bij de informatie balie plaatsvond, maar waarom is ook voor de bloemist nog gissen. 'Ik heb geen idee. Het kan iemand zijn, want het was precies bij het loket van de info, die daar ineens ruzie kreeg. Of dat ze elkaar kenden en dachten: ik steek je even neer.'

De politie kan ook nog geen uitspraak doen over de oorzaak van het incident en houdt alle scenario's open.