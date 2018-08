Burgemeester sluit twee drugspanden: Heroïne, kilo's MDMA en contant geld

Een woning aan de Kerkdijkhof in Nieuw-West en een woning aan de Pieter Nieuwlandstraat in Oost zijn vrijdag op last van de burgemeester gesloten. In de panden zou in drugs gehandeld worden.

Dat meldt de gemeente. In de woning aan de Pieter Nieuwlandstraat vond de politie 500 gram heroine en zeker 15.000 euro aan contanten. Ook werden grote hoeveelheden witte envelopjes gevonden.

In de woning aan de Kerkdijkhof vonden de hulpdiensten liefst 19 kilo MDMA, een aantal xtc-pillen en een machine om de tabletjes te maken.

Beide woningen zijn zeker drie maanden gesloten.