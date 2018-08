Verdachte van beschieting redactiegebouw Panorama langer vast

De 45-jarige man uit Spijkeniss die verdacht wordt van het beschieten van een kantoorgebouw aan de Teleportboulevard in West, blijft langer vastzitten. In het kantoorgebouw zat onder andere de redactie van het tijdschrijft Panorama gevestigd.

De drie verdachten van de beschieting - die alle drie banden hebben met motorclub Caloh Wagoh Main Triad - zitten nog vast. De 45-jarige man uit Spijkenisse zit vast in volledige beperkingen. Hij mag alleen praten met zijn advocaat.

Op vrijdag 22 juni vernielde het afgevuurde projectiel een ruit van het pand aan de Teleportboulevard. De politie stelde een onderzoek in en vond het gebruikte antitankwapen ter plaatse. Korte tijd later kon een arrestatieteam een verdachte aanhouden. In de dagen daarna werden nog twee anderen aangehouden.

