Gemeente over betonblokken bij basisschool Al Maes: 'Kijken of we maatje kleiner hebben'

De gemeente gaat kijken of de enorme betonblokken bij basisschool Al Maes aan de Admiralengracht vervangen kunnen worden door een maatje kleiner. Lid van het Dagelijks Bestuur West Jeroen van Berkel benadrukt wel dat het slechts om een proef gaat.

Van Berken reageert daarmee op de kritiek uit de buurt en van DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti. 'Ook jouw idee dat er een speciale zone voor de ouders moet komen is onderdeel van de proef. Over twee maanden samen met ouders, bewoners en school evalueren we en maken een mooie definitieve oplossing', schrijft Van Berkel.

Taimounti was vooral verbaasd over het feit dat er anti-terreurblokken worden ingezet bij de basisschool. 'Dit is echt niet een probleem waar alleen deze buurt last van heeft. Toch worden alleen hier betonblokken geplaatst. Dat is raar. Wat moeten die kinderen wel niet denken. Het is hier toch geen war zone?'

Van Berkel is het ermee eens dat de betonblokken wel erg groot zijn. 'Zoals gezegd zijn ze tijdelijk, en aan de andere kant is ruimte genoeg. Maar ik zal er nog eens naar kijken of we een maatje kleiner hebben. Dank voor de tip', besluit de bestuurder.