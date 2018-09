17-jarige verdachte liquidatiepoging Spy City zette foto met pistool op Instagram

De minderjarige jongen die is aangehouden voor de mislukte liquidatie bij de spyshop in Westpoort, zette voor zijn arrestatie een foto van zichzelf met een vuurwapen op Instagram. In de woning werd een bebloed geweer aangetroffen.

AT5 sprak vandaag met de moeder van de 17-jarige jongen. Woensdagmiddag stond er opeens een arrestatieteam van de politie in haar woning aan de Burgemeester van Leeuwenlaan. Op klaarlichte dag werd zij in haar gang onder schot gehouden door zwaarbewapende agenten, terwijl haar kinderen toekeken. Boven hield de politie haar zoon aan, die aan het gamen was in zijn slaapkamer.

Lees ook: Vuurwapen met bloedsporen gevonden na liquidatiepoging bij spyshop

Ook de 18-jarige vriendin van haar zoon werd aangehouden. In de tuin werd een oom van de jongen gearresteerd. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de mislukte liquidatie bij de spyshop in Westpoort een dag eerder. In de woning van de familie is een bebloed vuurwapen aangetroffen. Ook deed de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoek.

Lees ook: Gewonde medewerker Spy City was doelwit liquidatiepoging

De moeder van de jongen gelooft in de onschuld van haar zoon. Tijdens de mislukte liquidatie dinsdag zou hij gewoon thuis geweest zijn. Het arrest van de drie verdachten is door de rechter-commissaris met veertien dagen verlengd. Bij de liquidatiepoging raakte een 31-jarige medewerker van de spyshop zwaargewond, hij werd tot bloedens toe met een vuurwapen geslagen.

De politie onderzoekt nog of de 31-jarige medewerker is geslagen met het gevonden vuurwapen.