Buurtbewoners Diemen schrikken van handgranaat: 'Ik zag een vuurbal'

De schrik zit er flink in bij sommige bewoners van flat Beukenhorst in Diemen. Daar ging vannacht een explosief af. 'In de slaapkamer zag ik een vuurbal. Daar werd ik wakker van. Ik ben nog nooit zo snel mijn bed uit gegaan', zegt een vrouw.

'Ik kwam vanmorgen buiten en ik mocht niet eens daarheen,. Ik moest weg met de hond. Ik dacht, wat is er gebeurd? Ik zag allemaal politiemensen staan en ik dacht: nou..', zegt een man.

De politie kwam 's nachts al naar de flat om onderzoek te doen en vanmorgen werden omwonenden gevraagd of ze iets gezien hadden. Getuigen zeggen dat het gaat om een handgranaat, maar dat kan de politie niet bevestigen.

'Sliep als een os'

Overigens had niet iedereen last van de explosie. 'Ik sliep als een os, denk ik. Dus, helaas, ik heb het gemist', zegt een man. 'Helaas ergens wel ja. Een beetje sensatie is nooit verkeerd.' Een vrouw: 'Nu puinruimen en straks even de woningbouw bellen voor nieuw glas. En dan maar afwachten.'

Al vier keer eerder deze maand werd in Amsterdam een explosief gevonden. Dat dit nu in Diemen gebeurt, komt dan ook niet voor iedereen als een verrassing. 'Het is een beetje een buitenwijk van Amsterdam en daar gebeuren dit soort dingen de laatste tijd zeer regelmatig, dus ik kijk er niet van op', zegt een buurtbewoner.

Gasexplosie

Voor de bewoners van de Beukenhorst was het niet de eerste keer dat ze een knal hoorden. Vier jaar geleden werd het gebouw getroffen door een gasexplosie. 'Ja dat was ook niet zo heel prettig. Ik hoop niet dat het weer gebeurt', besluit een vrouw.