Koepelorganisatie BBO: salarisverhoging alleen lost lerarentekort niet op

Om het groeiende lerarenterkort in de stad aan te pakken moet het salaris van basisschoolleraren omhoog. Dat zegt regiocoördinator Poul van Venrooij van vakbond PO in actie. Ook gaan er onder leraren geluiden op om acties te gaan voeren. Koepelorganisatie Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) ziet daar geen heil in en heeft de hoop gevestigd op extra maatregelen van de gemeente.

Als een laatste redmiddel worden er ambtenaren, studenten en statushouders ingezet om bij te springen. Het BBO hoopt dat de extra maatregelen van de gemeente de leraren kunnen ontlasten.

Lees ook: Studenten en vluchtelingen laatste redmiddel in strijd tegen lerarentekort

Uit een steekproef die door de gemeente afgelopen week is gehouden, blijkt dat de meeste scholen nu goed zitten. Toch houden schooldirecties hun hart voor komend jaar vast. 'In het ergste geval moeten wij groepen naar huis sturen in het geval van onderbezetting', vertelt directeur Ingeborg van der Meulen van de Louis Bouwmeesterschool in Nieuw-West. 'Dat is verre van ideaal.'

Lees ook: Lerarentekort immens: 7.900 kinderen na de zomer zonder meester of juf

Onder leraren gaan steeds meer geluiden op om te gaan staken. 'Er zijn veel mensen die zeggen bereid te zijn om langere acties te gaan voeren', aldus Van Venrooij. 'Het zou kunnen dat als aan de eisen niet wordt voldaan dat er dan wel weer scholen dichtgaan.' Van der Meulen sluit zich daarbij aan. 'Vorige keer ben ik ook de barricades opgegaan en dat zal ik nu ook zeker weer doen.'