Politie houdt rekening met terroristisch motief steekpartij CS, verdachte is Afghaans

De politie houdt er rekening mee dat de steekpartij vanmiddag bij CS een terroristisch motief had. Er is een 19-jarige Afghaanse verdachte met een Duitse verblijfsvergunning aangehouden.

Dat meldt de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en gemeente in een gezamenlijke verklaring vanavond. De verdachte stak rond het middaguur twee mensen neer. Zij raakten zwaargewond maar zijn buiten levensgevaar.

Agenten hebben de man kort na zijn daad aangehouden. Hierbij is gericht geschoten. De verdachte is niet levensgevaarlijk gewond geraakt aan zijn onderlichaam.

Terreur

De vermoedelijke dader verblijft onder politiebewaking in een ziekenhuis en wordt verhoord over zijn motief voor het steekincident. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een terroristisch motief. De politie heeft met de Duitse autoriteiten intensief contact over de achtergronden van de verdachte. Een woordvoerder van de politie weet niet of de verdachte een vluchteling is.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen. Na het incident werd een deel van het station afgezet voor onderzoek. Het treinverkeer heeft hier nog de hele dag hinder van ondervonden. De zaak is verder in onderzoek.

Bezoek Halsema

Burgemeester Femke Halsema heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het station om met medewerkers van de NS, ondernemers en winkelpersoneel te spreken. 'Burgemeester Halsema leeft mee met de slachtoffers en hun naasten. Ook heeft ze grote waardering voor het snelle en professionele optreden van de politie, openbaar ministerie en de medewerkers van de NS', zo staat te lezen in het persbericht.