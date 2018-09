Brandweer rukt uit voor poederblusser op Frederiksplein

De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een kantoorpand aan het Frederiksplein. Bij aankomst bleek de witte rookwolk te zijn veroorzaakt door een poederblusser.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging de poederblusser in de kelder door onbekende oorzaak af. 'De witte rookwolk die daarbij ontstond deed omstanders vermoeden dat er brand was in het gebouw.'

De straat werd korte tijd afgezet. Nadat duidelijk werd dat er geen sprake was van brand, ging de brandweer weer retour.