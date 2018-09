VU-beveiligers staken dinsdag hele dag voor hoger loon

Beveiligers van de Vrije Universiteit (VU) gaan dinsdag de hele dag staken. Nadat beveiligers op Schiphol een cao-akkoord wisten af te dwingen, willen de 30.000 andere beveiligers in Nederland ook loonsverhoging en betere roosters.

De vijfitig beveiligers van de VU vallen onder de landelijke cao particuliere beveiliging. Dit is een andere cao dan de beveiligers op Schiphol. De landelijke cao geldt voor bijna 30.000 beveiligers , van wie de meesten in dienst zijn van Trigion, G4S of Securitas.

Eerdere onderhandelingen over een nieuwe cao zijn eerder dit jaar mislukt. Vakbond CNV vindt echter dat er een nieuwe situatie is ontstaan, nu de beveiligers op Schiphol een nieuwe cao hebben gekregen. 'Want het cao-akkoord voor de beveiligers op Schiphol heeft natuurlijk ook uitstraling naar de landelijke cao.'

De beveiligers van de VU zijn al langere tijd in actie. De afgelopen maanden hielden zij stiptheidsacties en werkonderbrekingen. Dinsdag leggen de beveiligers 24 uur het werk neer. Ze treden alleen op bij calamiteiten.