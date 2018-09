Stadionplein wordt definitief geen Johan Cruijffplein

Het Stadionplein zal definitief niet hernoemd worden naar Johan Cruijff. De gemeente gaat op zoek naar een andere locatie in de stad om de beroemde nummer veertien te eren. Dat zegt burgemeester Halsema. Uit onderzoek van AT5 en De Volkskrant blijkt dat een reeks van fouten en onhandige formuleringen zijn gemaakt in het hernoemproces.

Het hernoemen van het Stadionplein in Johan Cruijffplein stuit direct na de bekendmaking op 1 juni al op veel protest uit de buurt. De onvrede neemt helemaal toe als later blijkt dat de commissie, die het stadsbestuur adviseert over de naamswijziging, een negatief advies heeft gegeven. Het college van burgemeester en wethouders besluit vlak voordat de bordjes daadwerkelijk worden opgehangen de naamswijziging uit te stellen.

AT5 en De Volkskrant deden een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) om te onderzoeken hoe het naamgevingsproces zo mis kon gaan. Uit de reconstructie blijkt dat er fouten en onzorgvuldigheden zijn begaan, en dat enthousiasme over Cruijff en de wil om aan een wens van wijlen burgemeester Van der Laan te voldoen ervoor hebben gezorgd dat er een tunnelvisie ontstond.

Negatief advies wordt positief

Het meest opmerkelijk is het feit dat het negatieve advies van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) in de stukken die naar de stadsbestuurders gaan veranderde in een positief advies. In het uiteindelijk voorbereidingsbesluit waarop het stadsbestuur zijn beslissing om het Stadionplein te hernoemen baseerde, stonden zowel positieve als negatieve punten, maar de negatieve eindconclusie ontbrak.

Eén van de belangrijkste ambtenaren die verantwoordelijk is voor de hernoemingsprocedure blijkt een lid van verdienste van zowel de KNVB als Ajax, die tot 2014 ook 25 jaar lang de stadionspeaker van Ajax was.

'Nevenactiviteiten geen rol'

Maar volgens burgemeester Halsema hebben zijn nevenactiviteiten geen rol gespeeld en was er geen kwade opzet in het spel: 'Ik heb inmiddels met hem gesproken. Wat die mensen verder als hobby hebben en in hun vrije tijd doen, doet er echt niet toe. Ook niet nu het om Cruijff gaat. De bestuurders zijn altijd verantwoordelijk en niet de ambtenaren.'

Volgens Eric van der Burg, die als wethouder sport en waarnemend burgemeester ook betrokken is geweest bij het naamgevingsproces, heeft vooral enthousiasme over Johan Cruijff een rol gespeeld. 'Het vernoemen van de Arena verdiende al geen schoonheidsprijs. We wilden een vernoeming van een straat of plein niet ook zolang laten duren. Ik had absoluut niet in mijn hoofd dat de bewoners van het Stadionplein nee zouden zeggen. Sterker nog: ik dacht het wordt enthousiast ontvangen.'

'Ik moest huilen'

Bewoner Jan Leegwater blikt terug op de afgelopen maanden. 'Ik moest huilen toen ik hoorde dat de naam van het Stadionplein zou veranderen. Menno Köhler: 'Het was een fantastisch voetballer. Hij heeft heel veel gedaan voor de sport en Nederland. Maar hij heeft hier niks te zoeken.'